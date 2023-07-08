"Очень деморализующий фактор": боец ВСУ рассказал, как именно Украина будет применять кассетные боеприпасы

Украина получит кассетные боеприпасы США. Один такой снаряд наносит врагу поражение, в 5 раз превышающее один выстрел САУ.

Об этом рассказал военный ВСУ Евгений Иевлев, сообщает Эспрессо.

"Кассетные боеприпасы будут полезными на любом направлении. Это также один из факторов, который будет деморализовать врага. Одно дело, когда они сидят и понимают — сейчас прилетит мина, а там работает М777, но разведка видит, когда САУ разворачивает стволы", – сказал военный.

Боец ВСУ объяснил, что такие снаряды будут более безопасными для украинских воинов, но более смертоносными для россиян.

"Что такое кассетный боеприпас? Мы его можем пускать с расстояния в 25 км, с позиций, которые враг не увидит. Это очень деморализующий фактор. С одного боеприпаса мы сможем нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. У нас появилась возможность кошмарить их тылы, разбирать тылы. У нас такой бой на дистанции — мы их разбираем безопасно для себя и делаем это каждый день", — рассказал Евгений Иевлев.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом объявили в США 7 июля. Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов в США относительно того, поставлять ли Украине противоречивые боеприпасы, запрещенные большинством стран мира.

Так, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в Киеве понимают предостережения относительно применения кассетных боеприпасов, но Вооруженные силы Украины будут использовать их ответственно для освобождения своих территорий и людей. Украина заверила партнеров, что будет использовать кассетные боеприпасы очень осторожно.

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