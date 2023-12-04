"Очень для нас опасно": РФ активизировала наступление на востоке Украины – Жорин

Жорин напомнил украинцам, что враг не собирается останавливаться на каких-то отдельных целях, а стремится уничтожить всю Украину.

Российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям, в частности на Востоке.

Об этом заявил экскомандир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram.

"Для нас это не какая-то неожиданность: они накапливали силы все это время, да и сейчас продолжают это делать", – говорит Жорин.

Военный считает, что наступательные действия РФ будут и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском, и на других направлениях.

"Следует осознать, что враг не собирается останавливаться на каких-то отдельных целях – городах, улицах. Будет давить пока может, потому что основная его цель – уничтожение всей Украины. Обманывать себя, что промежуточных целей достаточно, очень для нас опасно", – отметил зам. командира 3-й штурмовой бригады.

Ранее Максим Жорин заявил, что сегодня многие украинцы живут в мечтах, а реальность – другая.

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