"Очень душевно" больше не будет: у Зеленского советуют россиянам убираться из украинского Крыма

Незаконно захваченный россиянами украинский Крым будет деоккупирован. Это право и обязанность.

Россиянам, незаконно приехавшим в оккупированный Крым уже сейчас стоит возвращаться в РФ.

Об этом заявила представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на брифинге.

"Обращаемся отдельно к российским гражданам, незаконно приехавшим и находившимся в оккупированном Крыму. Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но все, кто незаконно приехали на нашу территорию, уже сейчас просим вас поехать к себе домой в Тюмень, Элист, Саранск, Иркутск. или откуда вы наехали. Езжайте, даже когда совсем не хочется", — сказала она.

Напомним, представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, как крымчанам подготовиться к деоккупации.

В свою очередь представительство президента Украины в Крыму опубликовало алгоритм действий и рекомендаций во время деоккупации для населения Крыма.

Как сообщалось, ГУР просит жителей временно оккупированного Крыма сообщать "самые популярные" места для посещения, где базируются коллаборанты и оккупационные войска.

Ранее американский генерал назвал термин, когда Украина вернет Крым.

Читайте также: