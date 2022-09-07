"Очень душевно" больше не будет: у Зеленского советуют россиянам убираться из украинского Крыма

Незаконно захваченный россиянами украинский Крым будет деоккупирован. Это право и обязанность.
Россиянам, незаконно приехавшим в оккупированный Крым уже сейчас стоит возвращаться в РФ.
Об этом заявила представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на брифинге.
"Обращаемся отдельно к российским гражданам, незаконно приехавшим и находившимся в оккупированном Крыму. Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но все, кто незаконно приехали на нашу территорию, уже сейчас просим вас поехать к себе домой в Тюмень, Элист, Саранск, Иркутск. или откуда вы наехали. Езжайте, даже когда совсем не хочется", — сказала она.
Напомним, представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, как крымчанам подготовиться к деоккупации.
В свою очередь представительство президента Украины в Крыму опубликовало алгоритм действий и рекомендаций во время деоккупации для населения Крыма.
Как сообщалось, ГУР просит жителей временно оккупированного Крыма сообщать "самые популярные" места для посещения, где базируются коллаборанты и оккупационные войска.
Ранее американский генерал назвал термин, когда Украина вернет Крым.
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