"Очень горячие бои": Маляр рассказала о результатах ВСУ на фронте

На Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, на фронте несколько последних недель фиксируют ощутимое увеличение обстрелов.

"Если на прошлой неделе в понедельник я еще озвучивала цифру около 8000 обстрелов в неделю, то в этот понедельник уже около 9000 обстрелов в неделю", — отметила Маляр.

Противник пытается таким огнем остановить украинских защитников, однако результаты наступления ВСУ все равно есть. Кроме того, оккупанты проводят постоянные штурмы к северу от Бахмута, чтобы вернуть утраченные позиции

"На Бахмутском направлении – очень горячие бои. Они этим сплошным артиллерийским и миноментным огнем пытаются остановить наши войска. Наши войска сквозь сплошной обстрел продолжают свои наступательные действия. Главный наш результат, что у нас не продвинулся враг. Я считаю, что это гораздо более важный результат", чем все остальное", – подытожила заместитель министра обороны.

Ранее Анна Маляр рассказала, что оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории в Харьковской области, потерянные ранее.

Напомним, австрийский эксперт Том Купер заявил, что контрнаступление ВСУ действительно отстает от графика и объяснил, что пошло не так.

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