"Очень хочу, чтобы наши дети вернулись 1 сентября в школу": Зеленская о восстановлении учебных заведений и помощи партнеров

"Очень хочу, чтобы наши дети вернулись 1 сентября в школу": Зеленская о восстановлении учебных заведений и помощи партнеров

Первая леди отметила, что в настоящее время в Украине 1600 школ либо полностью, либо частично разрушены.

Первая леди Елена Зеленская рассказала о плане возобновления школ, которые разрушили или повредили российской оккупанты в результате полномасштабного вторжения.

Об этом она рассказала 31 мая в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Я очень хочу, чтобы наши дети вернулись 1 сентября в школу. Как этот процесс будет работать, как нам удастся, и сколько школ сможет заработать. Потому что вы знаете, что сейчас 1600 школ или полностью или частично разрушены и летом будем работать над тем, чтобы восстановить и здания, чтобы дети пошли спокойно в школу в тех регионах, где это будет физически возможно из-за безопасности", — отметила она.

Елена Зеленская также подчеркнула, что ее сын хочет в школу, к детям, хочет общаться.

"Сейчас это не очень возможно. Будем надеяться, что все же лето даст нам возможность увидеть новые возможности для всех детей", — резюмировала первая леди.

Первая леди также подчеркнула, что у Министерства образования есть план из 11 пунктов о возвращении детей в школу, и она также работает над этим вопросом.

"Опять же, возвращаясь к моим встречам и телефонным разговорам с первыми леди, я пригласила несколько из них принять участие в строительстве новых, или возобновлении разрушенных школ. Чтобы это, например, была франко-украинская школа. Они будут заботиться о ней после войны. Это был бы хороший знак нашей дружбы", — подчеркнула она.

ЮНИСЕФ предложил Елене Зеленской принять участие в проекте "Back to school". Они также берутся за восстановление школ, сейчас они интересуются одной из школ и уже разрабатывается проект.

"А также адаптация детей к возвращению в школу и психологические практики. Мне кажется, что сейчас мы также можем поддержать нормальное возвращение наших детей в школу, тем чтобы сейчас не давать забывать им украинский язык, литературу и историю. Я также во время общения с нашими партнерами за рубежом прошу их, чтобы они включили их в свои образовательные программы. Потому что многие наши дети сейчас интегрированы в школы Польши, Франции, Германии, чтобы дети получали и уроки украинского языка, литературы и истории", — сообщила она.

Елена Зеленская в разговоре с Германией предложила, чтобы украинские учителя, которые сейчас находятся за границей, также участвовали в учебе как учителя.

"Также нужно усилить работу многих украинских субботних школ. Летом они могли бы работать больше часов, или дней, которые наши дети, кроме обучения в зарубежных школах, изучали те предметы, которые сейчас они не изучают в школах", — подчеркнула Зеленская.



Напомним, Елена Зеленская рассказала, как сообщила детям о начале войны в Украине.

Читайте также: