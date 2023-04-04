Очень хотят переговоров: Данилов о новом витке ядерного шантажа РФ

Москва стремится как можно быстрее выйти на переговоры и использует для этого все средства, в том числе ядерный шантаж.
Заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что Россия передала Беларуси комплексы "Искандер-М", которые могут нести ядерные заряды, являются блефом.
Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе дискуссии "Украина перед внешними вызовами", сообщает Укринформ.
"Что касается ядерного оружия — чистый блеф Российской Федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров", — отметил он.
Он заявил, что Москва стремится как можно быстрее выйти на переговоры и использует для этого все средства, в том числе ядерный шантаж.
"Если Россия поставит именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны Российской Федерации, "Искандер-М", я могу сказать, что они будут и дальше пробовать нагнетать эту ситуацию", — заявил секретарь СНБО.
Данилов добавил, что очень важны будут результаты визита в Пекин президента Франции Эмануэля Макрона.
Напомним, ранее Алексей Данилов заявлял, что Россия может применить ядерное оружие для удара по Украине, если получит разрешение Пекина.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Латвии назвали планы Москвы о "ядерце" в Беларуси "актом отчаяния".
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