Очень хотят переговоров: Данилов о новом витке ядерного шантажа РФ

Москва стремится как можно быстрее выйти на переговоры и использует для этого все средства, в том числе ядерный шантаж.

Заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что Россия передала Беларуси комплексы "Искандер-М", которые могут нести ядерные заряды, являются блефом.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе дискуссии "Украина перед внешними вызовами", сообщает Укринформ.

"Что касается ядерного оружия — чистый блеф Российской Федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров", — отметил он.

Он заявил, что Москва стремится как можно быстрее выйти на переговоры и использует для этого все средства, в том числе ядерный шантаж.

"Если Россия поставит именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны Российской Федерации, "Искандер-М", я могу сказать, что они будут и дальше пробовать нагнетать эту ситуацию", — заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что очень важны будут результаты визита в Пекин президента Франции Эмануэля Макрона.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявлял, что Россия может применить ядерное оружие для удара по Украине, если получит разрешение Пекина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Латвии назвали планы Москвы о "ядерце" в Беларуси "актом отчаяния".

Читайте также: