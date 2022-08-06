"Очень красноречивое молчание": Зеленский упрекнул Amnesty International в контексте ситуации на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул рганизацию Amnesty International за молчание об обстрелах российскими войсками Запорожской АЭС в Энергодаре.

Президент отметил, что обстрелы ЗАЭС – преступление против права на жизнь каждого человека.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 6 августа.

"Несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одними из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека, почему нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, которое еще раз указывает на манипулятивную избирательность этой организации", – заявил Зеленский.

Сильные результаты ВСУ и новое оружие от США – обращение Зеленского за 6 августа

Напомним, 5 августа российские оккупанты открыли огонь в направлении Запорожской АЭС. Зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки станции.

Затем вечером захватчики снова обстреляли ЗАЭС из реактивных систем залпового огня.

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