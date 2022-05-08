"Очень маленькие шансы, что остался кто-то живой": Гайдай об ударе россиян по школе в Белогоровце

Накануне, 7 мая, оккупаны государства-террористки нанесли аваудару по школе в Белогоровке Луганской области.
Поскольку удар был очень сильным, то шансов у людей выжить практически не было. Большинство людей, для которых учебное заведение было хранилищем, погибли.
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
"Неутешительные новости. Школу разрушил не артиллерийский снаряд, а авиабомба. Взрыв был внутри. Учитывая, что это была авиабомба, а не артиллерийский снаряд, то при взрыве была огромная температура. Школа сложилась сама по себе, полностью. Очень маленькие шансы, что там остался кто-то живой", — подчеркнул глава области.
По информации Гайдая, в школе находились около 90 человек. Известно, что 30 человек были эвакуированы. Впрочем, вероятно, 60 жителей села погибли.
Работники ГСЧС продолжают работать на месте авиаудара. Гайдай говорит, что здание в результате удара полностью разрушено. То есть бомба была огромной мощности.
Как сообщалось, в Луганской области российские военные уничтожили здание сельской школы, в котором от обстрелов скрывались жители села. В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании на площади около 300 м кв. и в доме культуры.
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