"Очень мало мало добровольцев": начальник ТЦК рассказал о ситуации с мобилизацией

По его словам, сейчас, спустя более полугода после начала полномасштабного вторжения, добровольцев приходит "очень мало".

Сейчас в Украину к военкоматам приходят очень мало добровольцев, большинство мужчин приходят за отсрочкой или по другим вопросам.

Об этом рассказал начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб в интервью Hromadske.

По его словам, в начале полномасштабной агрессии военнослужащие столкнулись с некоторыми сложностями из-за большого потока добровольцев.

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"Их всех нужно было призвать согласно действующему законодательству, чтобы у людей потом не было никаких вопросов в территориальный центр или Вооруженные силы. Всех призвали", — отметил Тригуб.

А сейчас, спустя более полугода после начала полномасштабного вторжения, добровольцев приходит "очень мало".

"Приходят, но очень мало. Все очереди в территориальные центры, которые показывают по телевидению, — это очереди людей, которые хотят получить отсрочку, пройти медицинскую комиссию или имеют какие-то другие вопросы. Из 100 человек добровольцев будет примерно трое. А в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили за справкой", — говорит полковник.

Ранее начальник ТЦК рассказал, как украинцы пытаются избежать мобилизации.

Напомним, в МВД заявили, что нарушителей комендантского часа "будут брать на карандаш" военкоматы.

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