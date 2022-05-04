"Очень много эмоций": Арестович прокомментировал, прорвались ли оккупанты в Мариуполе на "Азовсталь"

Достоверной информации о том, прорвались ли российские оккупанты на территорию завода "Азовсталь", пока нет.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
“Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и понесли. Дождемся официальных сообщений, потому что они много раз проверены. Минобороны очень подробно все проверяет, чтобы не вводить людей в заблуждение”, — отметил Алексей Арестович.
Напомним, что городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 4 мая, что находящиеся на заводе Азовсталь украинские военные сегодня не вышли на связь.
Читайте также:
- Если Россия нападет на Финляндию и Швецию, страны получат поддержку от Великобритании – министр обороны
- Российский генерал наградил сына за "успехи" в Черниговской области, где оккупанты потерпели поражение и попали в плен
- Молдова изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины