"Очень много эмоций": Арестович прокомментировал, прорвались ли оккупанты в Мариуполе на "Азовсталь"

"Очень много эмоций": Арестович прокомментировал, прорвались ли оккупанты в Мариуполе на "Азовсталь"

Достоверной информации о том, прорвались ли российские оккупанты на территорию завода "Азовсталь", пока нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

“Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и понесли. Дождемся официальных сообщений, потому что они много раз проверены. Минобороны очень подробно все проверяет, чтобы не вводить людей в заблуждение”, — отметил Алексей Арестович.

Напомним, что городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 4 мая, что находящиеся на заводе Азовсталь украинские военные сегодня не вышли на связь.

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