"Очень много мужчин отправляют на войну в Украину": у Путина появилась серьезная проблема

У президента страны-агрессорки РФ появилась новая проблема. В России с начала полномасштабной войны продолжает сокращаться рождаемость. В январе-марте 2024 г. показатель уменьшился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, многие убегают за границу.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"По данным Росстата, в Белгородской области, граничащей с Украиной, падение составило 10,2%. А в некоторых других регионах, а также в оккупированном Крыму, снижение рождаемости также было больше, чем в среднем по стране", – сообщает издание.

Из-за таких показателей российские демографы бьют тревогу. Один из экспертов рассказал в комментарии, что во многих российских городах рождаемость уменьшается именно из-за мобилизации, поскольку очень много мужчин отправляют на войну в Украину.

Развязанная Россией война также повлияла на увеличение эмигрантов. По данным издания, в 2020 году количество эмигрантов в России составило около 668 тысяч, что является самым большим показателем от 1992 года. Еще около 450 тысяч россиян покинули страну в 2023 году.

Однако это не основная причина демографического кризиса в стране-агрессоре. Еще одной из угроз жизни россиян есть алкоголь и наркотики.

"Демографы также обеспокоены тем, что война может снова привести к росту так называемых смертей от отчаяния – от болезней, связанных с алкоголем, и других причин. Пьянство и наркотики уже давно являются проблемой в России, поэтому там считают, что "умереть на войне почетнее, чем от алкоголизма", – говорится в статье.

Такие демографические показатели приводят к печальным последствиям для РФ, поскольку, несмотря на миллионное население, российскому диктатору катастрофически не хватает людей для войны и работников на предприятиях, где производится оружие и снаряды, пишет издание. Именно поэтому Путин объявил 2024 год семьи и обещает существенное денежное вознаграждение семьям, имеющим трех и более детей.

Напомним, по состоянию на утро 6 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 тысяч военнослужащих. За сутки уничтожены 1300 оккупантов.