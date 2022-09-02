Очень много населенных пунктов на грани уничтожения, идут жестокие бои: ОВА — о ситуации на Херсонщине

Ситуация в Херсонской области остается чрезвычайно сложной, на территории оккупированного региона продолжаются боевые действия между ВСУ и путинской армией.

По информации Херсонской ОВА, практически каждый второй дом в селах – поврежденый или уничтоженый. Гуманитарная ситуация в некоторых насленных пунктах – сложная.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Также читайте Точные и эффективные удары по целям оккупантов на южном направлении растут - эксперт

"Ситуация в Херсонской области остается чрезвычайно сложной, продолжаются боевые действия. Очень много населенных пунктов на грани уничтожения. Практически каждый второй дом в селах, которые расположены у линии фронта, повреждены или уничтожены. Полгода люди в этих селах находятся без воды и света", — говорится в сообщении должностного лица.

Он добавил, что от херсонцев поступают сообщения о многочисленных фактах краж личного имущества из домов, складов, аптек, а также мошеннических действий в отношении пенсионеров.

Согласно сообщению ОК "Юг", трижды вражеская авиация атаковала позиции ВСУ в Бериславском районе, без потерь. Также украинская авиация нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам, по складам с боеприпасами и топливом, а также и по логистически-транспортным мощностям.

"ВСУ поразили 9 вражеских пунктов управления, 2 паромных переправы, 2 пункта управления беспилотниками, а также нанесли удары по средствам ПВО и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами", — написал глава области.

Напомним, по информации Сил обороны, российские преступники не могут опрокидывать на перебрасывать на территорию Херсонской области свои резервы из-за уничтоженной логистики.

Восстановление продолжается: в Черниговской области восстановлено 1100 объектов

Читайте также: