"Очень много погибших": Пригожин обвинил МО РФ в нанесении удара по "вагнеровцам", у Шойгу все отрицают (видео)

Главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его ЧВК и убили многих боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

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"Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК "Вагнер". Много жертв. По информации бойцов-очевидцев, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ", - сказал Пригожин.

Он заявил, что руководство Министерства обороны РФ "подло обмануло вагнеровцев", когда он был готов пойти на уступки.

"Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломаны, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло очень много бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг - за нами", - заявил Пригожин.

В свою очередь в МО РФ заявили, что слова главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина не соответствуют действительности.

"Все сообщения, распространяющиеся в социальных сетях от имени Е. Пригожина, и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - сказали в ведомстве.

Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по "вагнеровцам"

Напомним, ранее сообщалось, что российский олигарх, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал войну России в Украине, которую Кремль продвигает как "специальную военную операцию", "бездарно спланированной операцией".

Кроме того, Пригожин заявил, что полномасштабная война против Украины требовалась, чтобы "пропиарить армию РФ" и вручить главе Минобороны Сергею Шойгу звание маршала.

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