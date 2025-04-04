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Очень много разрушений: в Харькове из-за российских ударов под завалами есть люди
В Харькове продолжается борьба с последствиями очередной атаки россиян.
По предварительной информации, в результате вражеского удара на Харьков еще три человека находятся под завалами, продолжается поисково-спасательная операция.
Об этом в сообщении в социальной сети информирует городской голова Игорь Терехов.
По предварительной информации, среди пострадавших есть дети. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Ранее стало известно о двух погибших и 29 раненых в результате атаки врага .