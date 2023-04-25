Очень много уклонистов: Гетман рассказал о привлечении в России добровольцев на войну в Украине

Какова была цель рекламной кампании в РФ по привлечению "добровольцев" на войну в Украине?

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Они планировали набрать 400 тысяч военнослужащих. Понятно, что такая мобилизация как-то повлияет на внутреннюю ситуацию в Российской Федерации. Скорее всего, это будет недовольство. Поэтому они хотят из-за такой мощной рекламы набрать хотя бы 50-100 тысяч. Понятно, что на эти 50-100 тыс. нужно будет набирать уже меньше при мобилизации. Поэтому они хотят таким образом как-то снизить волну негатива, которая в РФ после этой мощной мобилизации все-таки появится", — отметил Гетьман.

По его словам, в России опускается железный занавес на фоне мобилизации и электронных повесток.

"Если говорить о мобилизации и электронных повестках, если человек не прочитал сообщения по разным причинам, считается, что повестка была вручена. Если через 7 дней человек не прибыл в пункт сбора, начинаются серьезные ограничения для этого человека — он не может выехать за границу, пользоваться автомобилем, у нее забирают права, она не может проводить никакие банковские операции, это значит, что через месяц-другой мы увидим уже чуть ли не "черные воронки", которые будут просто людей, не пришедших в военкомат, пытаться забрать. Относительно протестов мы видели несколько видео, где люди, чтобы улучшить какой-то вопрос, по поводу которого они протестуют, они становились на колени и просили Путина прийти и помочь. Они верят в доброго царя", — отметил Гетьман.

Так что ожидать демократизации в РФ, по мнению Гетьмана, нереально.

"Скорее всего, если что-то подобное произойдет, это будут погромы. Призывы быть настоящим мужчиной в России очень модно. Но когда вопрос касается того, чтобы прийти в военкомат и действительно взять в руки оружие, то это уже другое дело. Очень много уклонистов, они прячутся от службы и на войну идти не хотят”, — добавил Гетьман.

На Западе считают, что Россия хочет мобилизовать большое количество людей, но не способна их качественно подготовить. Алексей Гетьман отметил, что для того чтобы пройти курсы молодого бойца, обычно нужен месяц.

“Для подготовки на уровне роты нужно боевое слаживание. Можно стать военным подразделением, например батальоном. Но для этого необходимо, чтобы были все составляющие батальона. Это медицинская служба, продовольственная, служба вооружения, техническая служба связи. Все должны быть профессионалами. Для того чтобы обеспечить этих людей, которые будут непосредственно вести боевые действия, нужно создать очень серьезную структуру. Такого количества младших командиров и специалистов у них нет. Поэтому разговоры о 400 тысячах, да, можно набрать 400 тысяч, но это будет даже не банда, в банде как-то структурировано, потому что это будет — непонятно", — отметил Гетьман.

Напомним, в РФ начали раздавать повестки в общежитиях, то есть в армию стали забирать студентов московских вузов.

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