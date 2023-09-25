"Очень мощная и трудная была боевая работа": Гуменюк рассказала детали атаки по Одесчине

Сегодня ночью россияне совершили массированную и комбинированную атаку по Одесской области. Несмотря на эффективность противовоздушной обороны, некоторые вражеские объекты все же не удалось уничтожить.

Об этом сообщила пресс-секретарь Силы обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очевидно, что враг пытается прощупать цельность противовоздушной обороны. Они понимают, что портовая инфраструктура для нашего региона является приоритетной, и она наверняка надежно защищена. Именно поэтому и массированная и комбинированная атака произошла этой ночью. 19 ударных дронов типа "Шахед" были запущены, все уничтожены Силами противовоздушной обороны. Очень мощной и тяжелой была боевая работа", — сказала она.

Однако попаданий не удалось избежать.

"К сожалению, в результате этой работы обломками были повреждены и частные дома, и возгорание травы происходило. К сожалению, произошло попадание, потому что 12 "Калибров" враг направил по югу Украины. Один был уничтожен над Николаевщиной, один — над Кировоградщиной. Это тяжелая и длинная дуга в боевой работе, все же она была отслежена силами ПВО и отработана, но произошло попадание, враг коварно ударил по припортовой инфраструктуре. Сам факт попадания в инфраструктуру, причастную к зерновому соглашению, является для врага приоритетным. И фактически разрушен морской вокзал в Одессе. Это коварная тактика врага — бить по гражданской инфраструктуре, чтобы подвергнуть максимальной опасности гражданское население", — добавила. она.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выпустили 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс" по Одесской области, что имело свои последствия для города.

О последствиях атаки читайте в нашей новости.

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