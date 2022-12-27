"Очень опасное время до 30 декабря": эксперт прогнозирует, что Россия может усилить удары и подключить баллистические ракеты

Роман Свитан убежден, что Россия пока не загнана в тупик; это можно сделать только экономическими санкциями, а как раз они в последнее время не вводятся.

Россия может усилить ракетные удары по Украине, особенно перед Новым годом.

Очень опасное время до 30 декабря: оккупанты могут усилить удары по энергетической инфраструктуре, могут подключить баллистические ракеты, те же "кинжалы".

Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью УНИАН.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие 1-3 месяца могут быть решающим этапом в войне в Украине. Россияне будут продолжать идти, потому что они все поставили на кон.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что Россия сейчас самая опасная, потому что она загнана в угол, Свитан отметил, что это не так.

"Россия еще не загнана в тупик. Это можно сделать только экономическими санкциями, а как раз они в последнее время не вводятся. Наоборот – снимаются. Мы видим зерновые соглашения, когда снимаются с России санкции по зерну, по движению товаров, кораблей... снимаются санкции по движению первого передела после газа – это удобрения. Сейчас постоянно муссируются вслух о прокачке аммиака через Украину", — сказал он.

Если, по словам эксперта, с России будут снимать санкции, а не вводить, она ни в какой тупик загнана не будет. По мнению Свитана, РФ может в таком режиме работать несколько лет, а то и десяток лет как минимум.

"Если нет финансового давления, она устойчива в этом плане, ресурсная страна. Для того чтобы ее хотя бы начать давить, придавливать, и в военном отношении, в том числе, мир должен принимать решение о введении полного эмбарго на любое движение с россиянами. То есть переводить их в режим Северной Кореи или Ирана, хотя там тоже есть определенные поблажки", — отметил он.

Свитан убежден, что Россия еще видит свет в конце тоннеля и может что-то планировать.

"Я бы не сказал, что сейчас Россию загнали в угол. Она может что-то планировать. Военно-политическое руководство России, исходя из той ситуации, в которую попало, также может прогнозировать определенные действия или бездействия мировых лидеров. Поэтому они еще видят свет в конце тоннеля ", – сказал он.

Свитан добавил, что Данилов точно прав, потому что россиянам придется реагировать на действия Украины.

"Наша армия готова сейчас выполнять наступательные действия по определенным направлениям. Эти направления еще с лета понятны. В Крым мы могли зайти и летом. Если бы не ушли из Балаклеи на Купянск вдоль аммиачной трубы, а, допустим, используя резервы, выполнить движение из Орехово на Мелитополь. Сейчас мы бы уже в Крыму были", — добавил полковник запаса ВСУ.

По словам военного эксперта, есть уйма вопросов, уйма моментов, которыми руководят политики, военно-политическое руководство и геополитики, в том числе.

"Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда мы действительно можем выполнить определенные наступательные действия, россияне этого опасаются. Вот здесь у них большая проблема. Выход на любую точку Азовского побережья – это рассечение сухопутного коридора с Крымом. Значит, им придется выходить из Запорожской и Херсонской областей, запечатываться в Крыму, и дальше они будут его терять. Или выход наших войск из-под Сватового в сторону Счастья на Луганск и дальше — на Таганрог, также может отсечь практически всю российскую группировку в Украине от поставок. В зависимости от определенных наших действий россияне планируют определенные контрмеры", — объяснил Роман Свитан.

Напомним, недавний взрыв на авиабазе в Энгельсе Саратовской области заставил россиян увести как можно дальше свою стратегическую авиацию. Это значительно усложнит России нанесение ракетных ударов по энергетическим объектам Украины.

Российские ракеты – в ловушке: украинцы разработали уникальный комплекс! | Марьян Сулим

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