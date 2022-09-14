"Очень плохая ситуация": почему у армии России возникла проблема с резервами

Жданов обратил внимание, что в настоящее время приостановлено отправление резервов из России в Украину.

Российской армии вправду не хватает резервов личного состава на войну в Украине, хотя мобилизационный ресурс РФ оценивается в 17-18 млн человек.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

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"Это не "хитрая игра" противника. Здесь уже не до игры. Есть подтверждение, что у России с резервами очень плохая ситуация. Пропагандисты меняют риторику и говорят, что "как же хорошо украинцы и россияне раньше жили" (заявление пропагандистки Маргариты Симоньян. – Ред.), а российские политики говорят о необходимости переговоров", – отметил он.

Жданов обратил внимание, что в настоящее время приостановлено отправление резервов из России в Украину. По его мнению, это говорит о том, что очень много "отказников".

"Люди не понимают, за что воевать, какая идеология этой войны. Без идеологии никто воевать не будет, солдат не будет рисковать своей жизнью. Это сейчас главная проблема РФ. Поэтому у них действительно огромные проблемы с резервами. В марте и даже еще в мае резервы находились, а уже летом – нет. Хотя мобилизационный ресурс в России оценивается в 17-18 млн человек ”, – подытожил эксперт.

Ранее Олег Жданов объяснил, почему оккупанты не могут форсировать Днепр на Херсонщине.

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