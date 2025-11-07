ТСН в социальных сетях

"Очень плохой рекорд": Игорь Луценко шокировал количеством СОЧ из армии в октябре

Военный Игорь Луценко озвучил количество СОЧ и подчеркнул, что из-за этого у военных на фронте существенные проблемы.

В Украине за октябрь зафиксировано почти 22 тысяч случаев СОЧ

Военнослужащий ВСУ и журналист Игорь Луценко сообщил, что количество СЗЧ из армии в октябре достигло 21 602 случая. Он подчеркнул, что это очень плохая тенденция, которую нужно немедленно исправить, чтобы не произошло катастрофы.

Об этом военный написал на своей странице в Facebook.

Игорь Луценко отметил, что количество СОЧ в октябре — это рекорд за все время. Он подчеркнул, что это очень опасная тенденция, которая плохо закончится, если на это не отреагировать.

«Откатывающаяся армия — это армия, которая еще способна победить. Разбегающаяся армия, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей — вот что является реальной опасностью для существования Украины. Все, что мы видим на картах, все эти ежедневные продвижения врага — это, в частности, потому, что нам не хватает воинов», — подчеркнул он.

Игорь Луценко подчеркнул, что из-за дезертирства и СОЧ в армии украинские защитники вынуждены сталкиваться с большой нагрузкой на фронте. Он добавил, что за неимением людей, на фронте огромные дыры.

Военный призвал общество не молчать о проблеме и реагировать на вызовы.

Напомним, военнослужащий ВСУ и журналист Игорь Луценко высказал идею, которая, по его мнению, может помочь снизить количество случаев самовольного покидания воинской части (СЗЧ) среди украинских бойцов.

