Очень похож на Маугли: Пионтковский объяснил, почему у Путина фейковый возраст

Путин – засекреченный объект. Непонятно даже, какой у него возраст.

У Путина все засекречено и на самом деле его родители фейковые — такое мнение выдвинул российский публицист и социолог Андрей Пионтковский.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Freedom.

"Он на два года старше, чем указано в его документах. В 9-летнем возрасте Путин приехал к дальним родственникам, которые его усыновили и являются его официальными родителями. До этого он проживал в грузинском селе со своей родной матерью. Путин очень похож на Маугли, что его пришлось отправить в первый класс и в документах указать, что ему 7 лет", — отметил Пионтковский.

Напомним, что Путин после провокаций под Брянском отменил поездку на Кавказ и заслушивает отчеты силовиков.

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