Мы стоим перед воронкой геополитической мясорубки – Климкин о будущем

По мнению Павла Климкина, диверсии на Северных потоках можно и следует считать актом агрессии против НАТО и стран-членов Альянса, со всеми вытекающими последствиями.

Взрывы на "Северном потоке -1" и "Северном потоке-2" очень похожи на диверсию.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Пало Климкин.

"Кому это было бы выгодно? Только России — чтобы не дать Европе пройти зиму без осложнений. И, конечно, снизить градус негативной реакции на комедию в виде фейковых референдумов", — отметил он.

Если это будет доказано, то, по мнению Климкина, такие диверсии можно и следует считать актом агрессии против НАТО и стран-членов Альянса. Со всеми последствиями и задействованием статьи 5 Договора о НАТО о коллективной безопасности.

"Вполне возможно, что мы стоим перед воронкой изменившей мир мировой геополитической мясорубки", — резюмировал экс-глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 26 сентября Дания сообщила об утечке газа из неработающего трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Северный поток-1". Утечка зафиксирована в Балтийском море у берегов острова Борнгольм. Ряд государств, среди которых и Россия, заявили, что причиной аварий могли стать диверсии.

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