Дрон

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Третий Интернациональный легион обороны Украины поделился деталями работы по врагу. Его активно уничтожают сбросами с дронов.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Боевая работа

Воины показали типичное место, где команда Mavic находит врага. Как только они подмечают его, на него сбрасывают боеприпасы, гранаты, РПГ.

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"Вот вы можете увидеть Mavic, который бросает гранаты на врага. Наша разведывательная группа находит их с помощью зума и тепловизора, а затем мы используем бомбардировщики, которые подлетают, снимают их и сбрасывают на них гранаты. Интернациональный легион.

Задонатить подразделения БпЛА 3-го Интернационального легиона обороны Украины можно по ссылке.

Также каждый желающий защищать свободный мир и курить оккупантов собственноручно, вступив в один из легионов.

"Присоединяйся к храбрым!" — призывают бойцы.

Ранее в Курщине вражеские войска шли штурмовать позиции Сил безопасности и обороны. Бойцы полка ССО "Рейнджер" обошли российские войска со стороны и вступили с ними в контакт.