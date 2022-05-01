"Очень предметные переговоры": Зеленский рассказал, что обсуждал со спикером Палаты представителей Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за помощь в прекращении российской агрессии.

Глава государства обсудил из Пелоси ключевые вопросы помощи Украине в войне с Россией.

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении 1 мая.

"Обсудил ключевые вопросы помощи нашему государству со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев вместе с делегацией Конгресса. Мы благодарны всем партнерам, кто посылает миру и России такие важные сигналы поддержки Украины, посещая нашу столицу в этих условиях и столь сложный. время. Провели с госпожой Пелоси четыре часа. Очень предметные переговоры. Как говорится, многоаспектные. В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике, политическом взаимодействии с США", — отметил он.

Зеленский поблагодарил за личный вклад в укрепление взаимодействия Украины и США.

"Поблагодарил за возрождение исторической программы ленд-лиза, которая однажды уже помогла защите свободы в Европе, поэтому может сделать это во второй раз. Обсудили конкретные направления, как может работать ленд-лиз, чтобы как можно больше усилить наше государство, помочь в борьбе за нашу свободу". Также поблагодарил и за подготовку крупного пакета помощи Украине 33 миллиарда долларов США, обсудили, каким образом можно усилить санкции против России так, чтобы наиболее эффективно побуждать ее к прекращению войны, чтобы ограничить любые возможности России обходить уже примененные и будущие санкции. поддержку наших инициатив. За весомый личный вклад в укрепление нашего взаимодействия и личное искреннее участие в защите свободы наградил госпожу Пелоси Орденом княгини Ольги", — заявил президент.

Напомним, что американский Сенат одобрил программу ленд-лизов. Что это такое — в нашем материале.