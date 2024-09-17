"Очень серьезная угроза": полковник ВСУ – о последствиях потери Украиной Угледара

Эскперт считает, что потеря Украиной контроля над Угледаром "создаст для нас очень серьезную проблему".
Утрата Угледара для Украины – значит потеря возможности ВСУ влиять средствами артиллерийского поражения на ключевую логистическую магистраль врага.
Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.
"Враг понимает уязвимость Керченского моста, а значит пытается максимально обезопасить логистические пути: и автомобильные, и железнодорожные, следующие вдоль Азовского моря. И потеря нами контроля над Угледаром создаст для нас очень серьезную проблему", — сказал он.
Эксперт отметил, что речь пока не идет о Запорожском направлении, хотя там также немалая военная угроза.
"Почему-то у нас постоянно остается за кулисами Запорожское направление, а между тем там находится российская группировка войск, называется она "Днепр", его возглавляет генерал-полковник Михаил Теплинский, кажется, самый сознательный среди российского генералитета офицер. И там 90 тысяч, как быстро, когда именно и где именно эти силы могут прийти в движение. Я не стал бы говорить о том, что, мол, они никогда не сдвинутся с места, потому что последние несколько месяцев они находятся в статическом положении. враг таким образом будет пытаться коренным образом изменить ситуацию именно на юге нашей страны", — добавил военный эксперт.
Напомним, по данным ISW, противник продвинулся на фронте, в то же время ВСУ вернули позиции по двум направлениям.
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