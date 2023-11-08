"Очень сильно бьют": Барабаш сообщил, как оккупанты готовятся к третьему штурму Авдеевки

Уже два дня погода способствует тому, чтобы враг возобновил наступление на Авдеевку.

Российские войска готовятся к третьему штурму Авдеевки, о чем свидетельствует увеличение количества вражеских обстрелов и применение беспилотников.

Об этом глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил в эфире телемарафона 8 ноября.

Барабаш описал подготовку оккупантов к третьей волне наступления на Авдеевку и рассказал об обстрелах города.

Ситуация в Авдеевке на 8 ноября

Также читайте Военный эксперт предположил, каким будет худший сценарий по Авдеевке

"Третья волна пока не началась, но они (россияне – ред.) готовятся: это видно и по количеству обстрелов, которые они ведут по территории города и по позициям, и как работает их беспилотная авиация. Очень много они ее применяют. Очень много авиабомбовых ударов. Вчера вообще за 20 минут 12 КАБов залетело в город — в городскую застройку, в центральную часть. Очень сильно бьют они", — рассказал глава военной администрации.

По его словам, российские захватчики начнут снова штурмовать Авдеевку, когда немного просохнут почвы.

"Понимаем, что как только сейчас немного почвы просохнут, эта третья волна начнется. Сегодня — уже второй день, когда погода способствует этому", — обратил внимание Барабаш.

Он также сообщил, что, по предварительным подсчетам, Россия потеряла в боях за Авдеевку 3-4 тыс. бойцов погибшими и около 7-8 тыс. ранеными.

Напомним, накануне Барабаш сообщил, что российские захватчики пытаются захватить Авдеевский коксохимический завод и постоянно его штурмуют.

По сообщению Генштаба ВСУ на 8 ноября, на Авдеевском направлении оккупанты пытались наступать в районе населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское. ВСУ в течение суток отразили там 14 вражеских атак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Судьба Авдеевки решится за несколько недель: оценка ситуации от Евгения Карася

Читайте также: