Очень скоро: в Институте США спрогнозировали, когда на Харьковском направлении ВСУ отбросят оккупантов к границе РФ

Институт США по изучению войны прогнозирует, что на Харьковском направлении ВСУ в ближайшие дни или недели продвинутся к границе с РФ.
Там отмечают, что контрнаступление украинских защитников к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось, что может свидетельствовать о ближайшем освобождении всех оккупированных территорий области.
Об этом идет речь в анализе американского Института изучения войны (ISW) от 7 мая.
Для того чтобы замедлить наступательные действия ВСУ на Харьковском направлении, армия РФ может проводить ограниченный уход. Как сообщалось ранее, войска РФ разрушили три моста.
Также, как говорится в анализе американских специалистов, маловероятно, что российские войска начнут возвращать обратно уволенные украинские населенные пункты в северо-восточной части Харькова.
"Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они в основном решили, что в ближайшее время не будут пытаться пересечь реку в другом направлении. Поэтому маловероятно, что в ближайшее время российские силы начнут операции по возвращению освобожденных украинскими войсками северо-восточных окраин Харькова", — говорится в сообщении.
Ранее прогнозировал ISW, украинское контрнаступление вынуждает российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки. Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, российские силы могут быть не в состоянии предотвратить выход украинских войск к границе с Россией, даже с дополнительным подкреплением.
"Украинские силы не угрожают напрямую российским коммуникациям с Изюмом, но контрнаступление демонстрирует перспективные возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковской области", — отмечают американские аналитики.
Напомним, во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ уничтожили новейший танк РФ, который они окрестили "лучшим в мире".
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