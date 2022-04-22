"Очень сложно, и в современных условиях почти невозможно": Данилов о восстановлении ядерного статуса Украины

Украина на сегодняшний день является нейтральной страной, не имеющей ядерного оружия.
На сегодняшний день не стоит вопроса о восстановлении ядерного статуса Украины, что будет завтра – надо смотреть, как будет развиваться мир.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пишет "Укринформ".
«Во-первых, это очень сложно, и в современных условиях это почти невозможно. Мы можем мечтать об этом, можем об этом говорить, но есть технологический процесс, и я могу сказать, что это невозможно на сегодняшний день. Как будет завтра – нужно будет смотреть. Надо будет смотреть, как будет развиваться мир. Я могу сказать, что после этой войны мир будет совсем другим, он будет по-другому развиваться. Будут создаваться новые союзы, создаваться новые фундаментальные вещи, новая система безопасности. И нам главное участвовать в создании этой новой системы безопасности и быть участниками, полноправными участниками этого процесса», – подчеркнул Данилов.
Он напомнил, что Украина на сегодняшний день является нейтральной страной, не имеющей ядерного оружия, в то же время российская федерация, являющаяся членом Совета безопасности ООН, совершает акт агрессии по отношению к стране, являющейся учредителем ООН.
Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, будет ли использовать Россия ядерное оружие против Украины.
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