"Очень страшный сценарий": Смущение о возможности заморозки войны

Тарас Чмут предполагает, что украинцы не извлекут уроки из войны и перессорятся за власть "на второй день перемирия". В то время как РФ будет готовиться к новой войне

Заморозка войны очень плохой сценарий для Украины. Потому что после заморозки может начаться политическая борьба за власть, когда россияне будут усиленно готовиться к новой войне.

Такое мнение высказал директор одного из крупнейших волонтерских фондов "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут в интервью "Украинской правде".

"Это очень плохой сценарий для нас. Россия нас на*бет. Как бы нам тяжело ни было, но надо дожимать. Потому что на второй день перемирия мы начнем ссориться: кто больше воевал, кто больше возил и кто кому патриот, начнем формировать политические списки, рваться к власти. А Россия будет дальше вооружаться", – считает Чмут.

Волонтер уверен, что пройдет какое-то время, и РФ снова нападет. И тогда оккупанты уже не повторят тех ошибок, которые были в 2022 году.

Если перемирие и будет, то Украина должна начать готовиться к следующей войне, отмечает он.

"И я очень боюсь, что мы не сделаем этот вывод, который мы должны сделать в 2015 году. Мы выиграли время и мы этим временем не воспользовались. Россия выиграла время и воспользовалась. Но допустила несколько больших ошибок. И мы пропетляли. Она недооценила. наше общество, переоценило себя", – говорит глава фонда "Вернись живым".

Чмут предполагает, что в случае заморозки войны фокус внимания украинцев сместится на другие проблемы.

"Потому что у нас будет запрос у общества другой. И политики будут реализовывать запрос общества в надежде победить на каких-то выборах. А в России безразлично на запрос общества. Это – четкая вертикаль руководства. Россия будет вооружаться, переводить (экономику – Ред.) на военные рельсы. За счет заморозки войны с нами она будет требовать снятия санкций, доступ к технологиям, открытие торговли – она выигрывает здесь больше. Это очень страшный для нас сценарий", – подытожил он.

Ранее Чмут оценил возможность захвата Запорожья, Херсона, Днепра или Харькова оккупантами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.