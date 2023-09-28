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"Очень сжатые сроки": сколько будет продолжаться обучение украинских летчиков на F-16 за границей

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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88
Время на прочтение
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"Очень сжатые сроки": сколько будет продолжаться обучение украинских летчиков на F-16 за границей

Истребитель F-16 / Фото: Associated Press

Летчик Moonfish уверен, что F-16 способны повлиять на ход войны, однако предупреждает, что западные истребители не являются "волшебной палочкой" для победы.

Летчик Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish (Мунфиш), который сейчас находится за границей, где овладевает истребителями F-16, рассказал, сколько будет продолжаться обучение пилотов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Да, наверное, те термины, которые вы говорите (6 месяцев. – Ред.) – примерно те, на которые мы сейчас смотрим и рассматриваем. Они реалистичны и они по всем меркам очень сжаты, по авиационным меркам... Может казаться человеку со стороны, что это очень долго, но все-таки наши соседние страны переходили много лет на эту авиационную технику... Очень амбициозный план, но я не вижу никаких оснований полагать, что он не выполнится. Все идет в этом направлении.

Тем более нарастить нормальное большое количество этих самолетов, самолетов нового образца для наших Воздушных Сил – это довольно-таки сложная задача... Мы сделаем все, что с нашей стороны нужно будет, чтобы уложиться в эти сроки и я сейчас не вижу никаких оснований, чтобы мы в эти сроки не уложились", – сказал Moonfish.

Летчик уверен, что F-16 способны повлиять на ход войны, однако предупреждает, что западные истребители не являются "волшебной палочкой", после которой сразу наступит победа.

Ранее в Воздушных силах показали видео, как пилоты овладевают F-16 на симуляторах.

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Дата публикации
Просмотры
88
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