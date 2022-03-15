"Очень трудный и вязкий переговорный процесс": завершились переговоры Украины и России

Переговоры продолжатся завтра.
Переговоры между украинской и российской сторонами завершились. Переговоры были очень трудными, планируют завтра, 16 марта, продолжить.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", — прокомментировал Подоляк.
Напомним, 14 марта в переговорах была взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Сегодня переговорный процесс был возобновлен.
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