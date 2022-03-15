"Очень трудный и вязкий переговорный процесс": завершились переговоры Украины и России

"Очень трудный и вязкий переговорный процесс": завершились переговоры Украины и России

Переговоры продолжатся завтра.

Переговоры между украинской и российской сторонами завершились. Переговоры были очень трудными, планируют завтра, 16 марта, продолжить.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", — прокомментировал Подоляк.

Напомним, 14 марта в переговорах была взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Сегодня переговорный процесс был возобновлен.

Читайте также: