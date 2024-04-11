"Очень тяжелая ситуация с электроснабжением": Терехов рассказал о последствиях атаки на Харьков

В этот день критически не хватает напряжения в сетях для устойчивого энергообеспечения всего города.

Российские войска 11 апреля нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, в результате чего складывается очень тяжелая ситуация с электроснабжением. Есть и разрушения жилищного фонда.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в эфире телемарафона.

"Что касается электроснабжения, то сегодня утром наш враг нанес удары по энергетической инфраструктуре города Харькова. И сегодня очень тяжелая будет ситуация с электроснабжением. Не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить определенные маршруты трамваев и троллейбусов. Кроме того, работают муниципальные автобусы", – сообщил городской голова.

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Он отметил, что были очень серьезные попадания и разрушения энергетической системы в области, заживляющей Харьков.

"Поэтому сейчас работают наши коммунальные предприятия вместе с энергетиками относительно того, как перезапустить систему энергоснабжения. Не говорю, что нет энергетики по всему городу, но есть трудности и мы понимаем это, потому что сегодня критически не хватает напряжения в сетях для устойчивого энергообеспечения всего города", – рассказал Терехов.

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В то же время он сообщил, что все больницы города заживлены. Когда случаются перебои с электроснабжением, то медучреждения мгновенно переходят на генераторы.

К счастью, в Харькове обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения жилищного фонда. На местах работают коммунальщики, обследуют крыши домов.

"У нас есть неотложная потребность и в генераторах, и что касается топлива, и трансформаторов. Мы получаем помощь из других городов, за что я очень благодарен и городам, и областям всей Украины. Сегодня получили помощь от Закарпатья", – сообщил мэр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Куда нанесли удары по Харькову! В городе и области серьезные проблемы – Терехов рассказал детали

Напомним, как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, в ночь на 11 апреля войска РФ нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области. Возникли перебои с электроснабжением.

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