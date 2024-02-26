"Очень тяжело оставлять даже клочок земли": как военные до последнего держали коксохим в Авдеевке

Украинские военные, державшие оборону Авдеевки на коксохимическом заводе, рассказали о моменте выхода из города. Как отметил командир батальона 47-й ОМБр, военные выполнили приказ и им удалось эвакуировать всех своих "двухсотых" и "трехсотых".

Об этом он рассказал проекту "Украинский Свидетель".

Бойцы 47-й ОМБр в течение долгих месяцев защищали Авдеевку и завод, пока россияне атаковали их всем, чем только можно.

Как рассказал командир батальона с позывным "Монгол", интенсивность атак со стороны оккупантов возросла в январе 2024 года, когда россияне начали наступление по разным направлениям.

Во время боев россияне использовали "мясные штурмы".

"Многих бросили и много пало. Завезли зэков, даже без оружия и брони. Многие из них сдавались в плен… А под конец в бой шли и кадровые военные, и контрактники. И тоже сдавались в плен", – рассказывает "Монгол".

Если бы была возможность и были люди, которые готовы стоять до последнего. Мы бы стояли. Очень трудно оставлять даже клочок земли, даже какую-нибудь посадку. Это наша земля. А когда ее забирают, то потом ее отбивать очень тяжело. Это люди, это их жизнь", — резюмировал "Монгол".

Командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" решило отойти с позиции "Зенита" на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области.

Напомним, ВСУ отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки.

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