"Очень важно сейчас собрать лучшие инженерные умы страны" — Мария Берлинская обратилась к Зеленскому

Украине следует противодействовать российским технологиям, чтобы преодолеть проблемы войны.

Об этом сказала волонтер, член команды адвокации оружия для Украины в США, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире Radio NV.

"Очень важно сейчас делать ставку на то, чтобы максимально вовлекать технологии и давать возможность своим инженерам. Я хочу обратиться к Верховному главнокомандующему и сказать, что это задача настолько масштабная и стратегическая, что это задача уровня президента. Создать инженерную Ставку, собрать лучшие инженерные умы страны. И каждые несколько недель, чтобы инженеры по конкретным техническим задачам докладывали лично президенту", — заявила Мария Берлинская.

По словам волонтерки, прежде всего необходимо противодействовать российским технологиям, их технологиям "роев" дронов", автоматической оптической навигации и т.д.

"Собственно, противодействия их ударным дронам, радиоэлектронной борьбе, радиоэлектронной разведке и, в то же время, развитию своих систем. Это сейчас задача номер один", — добавила Берлинская.

Волонтер отметила, что президент РФ Путин взял под личный контроль развитие технологий в России.

"Он постоянно посещает производство технологий и ему постоянно докладывают лучшие инженеры на тему развития именно беспилотников и именно роботизации военного дела, военных задач", — добавила волонтер.

Напомним, Мария Берлинская также отметила угрозу технологического перелома в войне в сторону России. По ее словам, россияне активно привлекают и совершенствуют автоматизированные оптические системы наведения и навигации.

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