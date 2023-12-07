"Очень важно сейчас собрать лучшие инженерные умы страны" — Мария Берлинская обратилась к Зеленскому

Руководитель Центра поддержки аэроразведки заявила о необходимости создания инженерной Ставки.
Украине следует противодействовать российским технологиям, чтобы преодолеть проблемы войны.
Об этом сказала волонтер, член команды адвокации оружия для Украины в США, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире Radio NV.
"Очень важно сейчас делать ставку на то, чтобы максимально вовлекать технологии и давать возможность своим инженерам. Я хочу обратиться к Верховному главнокомандующему и сказать, что это задача настолько масштабная и стратегическая, что это задача уровня президента. Создать инженерную Ставку, собрать лучшие инженерные умы страны. И каждые несколько недель, чтобы инженеры по конкретным техническим задачам докладывали лично президенту", — заявила Мария Берлинская.
По словам волонтерки, прежде всего необходимо противодействовать российским технологиям, их технологиям "роев" дронов", автоматической оптической навигации и т.д.
"Собственно, противодействия их ударным дронам, радиоэлектронной борьбе, радиоэлектронной разведке и, в то же время, развитию своих систем. Это сейчас задача номер один", — добавила Берлинская.
Волонтер отметила, что президент РФ Путин взял под личный контроль развитие технологий в России.
"Он постоянно посещает производство технологий и ему постоянно докладывают лучшие инженеры на тему развития именно беспилотников и именно роботизации военного дела, военных задач", — добавила волонтер.
Напомним, Мария Берлинская также отметила угрозу технологического перелома в войне в сторону России. По ее словам, россияне активно привлекают и совершенствуют автоматизированные оптические системы наведения и навигации.
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