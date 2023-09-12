"Очень важное направление": генерал объяснил важность прорыва ВСУ на юге

Украинские военные, надавив на российских оккупантов на юге, заставят их убегать. Южное направление очень важно и для нас, и для врага. Это важное направление, и там любой ценой нужно проводить стратегическую наступательную операцию.

Об этом в интервью "Обозреватель" рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.), генерал армии Николай Маломуж.

"Трудности, которые есть с минными полями, с заградительными сооружениями, с усилением позиций врага, конечно, усложняют эту задачу. Но здесь важно действовать нестандартно, готовить не только главные удары, но и те, которые обеспечивают продвижение вперед с разных позиций — и фланговые удары и проведение серии сиюминутных спецопераций в тылах противника, нанесение ударов по резервам новейшими средствами, которые мы получили. Например, и Storm Shadow, и Scalp, и HIMARS. То, что предполагает подготовку к глобальной наступательной операции", — пояснил Маломуж.

Генерал армии подчеркнул, что нужно действовать нестандартно и задействовать силы с разных позиций – пробивать не только один сектор – Роботино, Токмак, Мариуполь. Нужно действовать нестандартно, задействовать силы с разных позиций.

"Врагу может быть нанесен глобальный удар и, соответственно, движение по югу, по Запорожской области, перерезая направление к морю. Появляется возможность действовать на Херсонском направлении, окружая большое формирование оккупационных войск, проводя операции по их нейтрализации с последующим продвижением в Крым", – говорит Николай Маломуж.

По его словам, украинские военные, глубоко знающие ситуацию и имеют опыт боевой работы, убеждены, что такие действия необходимо проводить в ближайшие 3-4 месяца – это максимум завершения южной операции.

"Мы месяцами говорим об этой стратегии. Конечно, военным нужно непосредственно оценить силы и средства, которые есть и у противника, и у нас. Но отмечу: движение месяцами только в одном направлении – это деструктивно. Конечно, это может быть связано с трудностями, о которых мы не знаем, но в любом случае альтернатива должна быть. Нестандартные действия – это сейчас наше преимущество, которое должно стать стратегией и тактикой нашей войны", — подчеркнул генерал армии.

Маломуж также добавил, что возможное движение ВСУ на востоке – это еще одно направление, где мы можем иметь успех.

"Где-то погода будет усугублять ситуацию, где-то будет ослаблять наши позиции, но наши военные, особенно Силы специальных операций, уже должны быть подготовлены к тому, чтобы действовать в таких тяжелых условиях – и в снег, и мороз, и в грязи. Потому что противник так действует. Нужно с изменением погоды менять свою стратегию и тактику с учетом слабости противника. Часто говорят: давайте подождем, пока ситуация не изменится. Но это не работает. Давайте думать и с руководителями, и с военными, что нужно изменить", — резюмировал генерал Маломуж.

Напомним, Николай Маломуж допустил, когда произойднт полная деоккупация украинской территории.

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