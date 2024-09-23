"Очень вероятный сценарий": эксперт предупредил, что ВСУ могут отойти из ряда городов на Донетчине — каких именно

Эксперт отметил, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях, очевидно, продолжает ухудшаться.

Украинскому обществу нужно быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.

Такое мнение высказал украинский военный обозреватель Константин Машовец на своей странице в Facebook.

"Я бы порекомендовал нашему гражданскому обществу быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара... Это, совсем необязательно, должно случиться. И я очень хотел бы ошибаться. Но из той информации, которая в меня есть, это очень вероятный сценарий развития событий в ближайшее время", – говорит Машовец.

В другом своем посту эксперт отметил, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях, очевидно, продолжает ухудшаться.

Ранее бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предупредил, что Силы обороны могут потерять контроль над Угледаром.

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