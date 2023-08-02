Очень высок уровень ракетной угрозы: Россия вывела в Черное море несколько носителей "Калибров"

Российская террористическая армия 2 августа вывела в Черное море два носителя ракет "Калибр". Общий залп может составлять 12 единиц воздушных целей.

Об этом сообщили в ОК "Пивдень".

В ВСУ предупредили, что 2 августа оккупантами на боевое дежурство последовательно выведены подводный и надводный ракетоносители. Общий залп – 12 ракет "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы очень высок. Будьте бдительны и сознательны. Прислушивайтесь сигналов воздушной тревоги, переходите в укрытие. Силы обороны начеку, но и последствия боевой работы могут быть опасными", — предупредили в ОК "Пивдень".

Напомним, в ОК "Пивдень" объяснили, что российские кафиры переключились с атак по портам Великой Одессы на атаки по дунайским портам Одесской области, потому что выискивают новую тактику для как можно большего ущерба Украине.

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