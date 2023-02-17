Очень высокая угроза ракетных ударов по Украине и большое наступление армии Путина: главное со сводки Генштаба

Российско-оккупационные войска основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, но получают достойный отпор и несут значительные потери в живой силе. Также остается очень высокой угроза последующих российских ракетных ударов по всей территории Украины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 17 февраля.

"В течение суток противник нанес 6 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области. Повреждены 3 частных и один многоэтажный дома. Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений российских войск. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колос Черниговской области, Мефедовка, Бачевск, Харьковка, Заруцкое, Партизанское, Бояро-Лежачие, Атинское, Алексеевка и Грабовское Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелеча, Веселое, Борисовка, Гатище, Волчанск, Тихое, Охримовка, Нестерное и Обуховка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестово Харьковской области, Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине и Федоровка и Раздоловка Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Крахмального, Берестово, Стельмаховки, Дибровы, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спирного.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Веселое, Васюковка, Железнянское, Добово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также враг нанес авиаудар в районе Берховки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях огневому воздействию подверглись 17 районов населенных пунктов, среди них Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное на Донетчине.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. Под авиационные удары врага попали районы Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.

Враг продолжает нести потери

В Генштабе сообщили, что в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 1 - по позиции зенитно-ракетного комплекса", - подытожили украинские военные.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский сказал 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности, что Донбасс, где боевые действия идут с 2014 года, будет серой зоной, где "ничего живого не останется". Основные усилия врага сейчас направлены именно там.

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