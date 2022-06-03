"Очень ждем": Зеленский подтвердил, что США предоставляют Украине современные системы залпового огня HIMARS

Президент Зеленский отреагировал на решение Вашингтона передать Украине современные РСЗО HIMARS.

Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения в ночь на 3 июня.

Зеленский уверен, что это оружие действительно поможет спасать жизнь украинцев и защищать нашу землю.

Президент поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за поддержку и заявил, что Украина "очень ждет" на это вооружение.

"Ожидаем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня имеем новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень", — отметил Зеленский.