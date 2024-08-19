"Очень жирная цель": Силы обороны уничтожили радиолокационную станцию россиян "Каста-2Е2" в Запорожье

Каста-2Е2 идет в контексте выбивания российской системы ПВО и РЛС, расчистки неба для наших самолетов.

Силы обороны уничтожили современную радиолокационную станцию (РЛС) россиян Каста-2Е2 в Запорожской области.

Об этом спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил во время эфира "Эспрессо".

"За вчерашние сутки мы подтверждаем уничтожение очень жирной цели – это радиолокационная станция "Каста-2Е2" в районе села Зеленовка Запорожской области", — сообщил Лиховой.

По словам спикера, "Каста-2Е2" идет в контексте выбивания российской системы ПВО и РЛС, расчистки неба для наших самолетов.

"И вот после порождения столь существенного российских зенитных ракетных комплексов мы подтверждаем уничтожение радиолокационной станции современной Касты, которая является фактически глазами российской системы ПВО на очень большом участке фронта", — пояснил Лиховой.

Напомним, ранее спецназначители Департамента кибербезопасности поразили вражескую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими fpv-дронами. Россияне хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов. Но "Зоопарк" этого не спасло.

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