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"Очень жирная цель": возле Симферополя партизаны обнаружили тайный военный склад РФ – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Очень жирная цель": возле Симферополя партизаны обнаружили тайный военный склад РФ – фото

Тайный военный состав РФ возле Симферополя / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Военный склад оборудовали на заброшенной овощебазе в скале.

Возле временно оккупированного Симферополя партизаны обнаружили секретный военный склад российских войск.

Об этом сообщает движение "Атеш".

Так, скрытый склад российских оккупантов расположен в селе Мазанка Симферопольского района. Он обустроен на заброшенной овощной базе в скале.

Скрытый военный состав РФ возле Симферополя / ©
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя / ©
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя / ©
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя / ©
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя / ©
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя / ©
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя / ©
Скрытый военный состав РФ возле Симферополя
Координаты тайного военного состава РФ / ©
Координаты тайного военного состава РФ

Как рассказали в "Атеш", вход в объект укреплен ракушечником и временными укрепсооружениями. Внизу от основного входа расположены палатки с личным составом. А на въезде в село установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей.

"Координаты: 45.0066749337001, 34.26194089114725. Вероятно, очень жирная цель, которая требует "Грома". Вся информация передана – ожидаем результатов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму партизаны проникли на российский аэродром и обнаружили установки ПВО (фото).

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Дата публикации
Просмотры
4343
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