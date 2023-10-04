"Очень жирная цель": возле Симферополя партизаны обнаружили тайный военный склад РФ – фото

Возле временно оккупированного Симферополя партизаны обнаружили секретный военный склад российских войск.

Об этом сообщает движение "Атеш".

Так, скрытый склад российских оккупантов расположен в селе Мазанка Симферопольского района. Он обустроен на заброшенной овощной базе в скале.

Скрытый военный состав РФ возле Симферополя

Скрытый военный состав РФ возле Симферополя

Скрытый военный состав РФ возле Симферополя

Скрытый военный состав РФ возле Симферополя

Скрытый военный состав РФ возле Симферополя

Скрытый военный состав РФ возле Симферополя

Скрытый военный состав РФ возле Симферополя

Координаты тайного военного состава РФ

Как рассказали в "Атеш", вход в объект укреплен ракушечником и временными укрепсооружениями. Внизу от основного входа расположены палатки с личным составом. А на въезде в село установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей.

"Координаты: 45.0066749337001, 34.26194089114725. Вероятно, очень жирная цель, которая требует "Грома". Вся информация передана – ожидаем результатов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму партизаны проникли на российский аэродром и обнаружили установки ПВО (фото).

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