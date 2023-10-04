"Очень жирная цель": возле Симферополя партизаны обнаружили тайный военный склад РФ – фото

Военный склад оборудовали на заброшенной овощебазе в скале.
Возле временно оккупированного Симферополя партизаны обнаружили секретный военный склад российских войск.
Об этом сообщает движение "Атеш".
Так, скрытый склад российских оккупантов расположен в селе Мазанка Симферопольского района. Он обустроен на заброшенной овощной базе в скале.
Как рассказали в "Атеш", вход в объект укреплен ракушечником и временными укрепсооружениями. Внизу от основного входа расположены палатки с личным составом. А на въезде в село установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей.
"Координаты: 45.0066749337001, 34.26194089114725. Вероятно, очень жирная цель, которая требует "Грома". Вся информация передана – ожидаем результатов", — говорится в сообщении.
Напомним, в Крыму партизаны проникли на российский аэродром и обнаружили установки ПВО (фото).
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