"Очередей в военкоматы уже нет, а на фронте нужны люди": командир Вышебаба – о необходимости мобилизации

Украинский военнослужащий, командир отделения 68-й бригады ВСУ Павел Вышебаба объяснил, почему нужно раздавать повестки на улице.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

Боец подчеркнул, что людей на войне нужно менять, нужно давать им время отдохнуть. Ведь в течение длительного времени на передовой военные теряют бдительность.

"Чем дольше мы на войне, тем больше у нас необязательных потерь. Теряется бдительность из-за эмоциональной и физической усталости. Люди начинают пренебрегать безопасностью. Они настолько привыкают к тому, что могут умереть в любую секунду, что уже перестают беречь свою жизнь. Какие бы мы ни были патриотические и подготовлены, нас надо менять и давать возможность отдохнуть", — сказал Вышебаба.

Павел рассказал, что его бригада находится на передовой уже 12-й месяц.

"Поэтому мужчины не могут пренебрегать мобилизацией. Нельзя забывать, что мы ежедневно теряем людей – есть раненые и погибшие. Этот резерв нужно пополнять", – отметил военный.

По его словам, например, в 68-й бригаде не хватает людей.

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"То, что людям не нравится, что военкоматы за кем-то бегают и выдают повестки, а как вы хотели? Очередей к военкоматам уже нет, а нам нужны люди. Если наш воин получил ранение и уехал на лечение, то его работу делает другой. меня в подразделении сейчас 5 бойцов работают за десятерых, долго так продолжаться не может. Я понимаю, что бросить мирную жизнь и уйти в армию – сложное решение. Но как иначе? Только донатами не победишь, нам нужны люди", – подытожил Павел Вышебаба.

Ранее сообщалось, что мобилизованный из Тернополя, которому повестку вручили прямо на улице, погиб в Донецкой области через месяц после призыва. По словам родных погибшего, мужчину бросили на передовую без подготовки. Он пробыл на фронте 5 дней и погиб.

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