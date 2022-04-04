Очереди до 80 часов: на польской границе тщательно проверяют грузовики в Беларусь

Пограничники проверяют грузовики на предмет вывоза товаров двойного назначения.
В Польше пограничники тщательно проверяют выезжающие в Беларусь грузовики, чтобы избежать вывоза товаров двойного назначения.
Об этом сообщает агентство PAP.
Такое решение было принято министрами финансов и внутренних дел Польши. Из-за дополнительных проверок очереди на границе длятся до 80 часов.
"Все наши пограничные службы, пограничники и таможенники, очень тщательно проверяют каждое транспортное средство. Мы должны убедиться, что не перевозят они товары двойного назначения. Каждый въезжающий на пункт пропуска грузовик подвергается очень тщательному контролю" — заявил замглавы МВД. Польши Мачей Вонсик.
Он также подчеркнул, что в условиях войны нужно тщательно проверить, что ни один товар, который Россия может использовать для ведения войны, не перевозится.
Напомним, Макрон отреагировал на зверства военных РФ в Буче – он выступил за ужесточение санкций против РФ и ограничение импорта российской нефти и угля.
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