Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди отсутствуют на границах с Румынией и Молдовой.
До сих пор на границах немало украинских граждан, которые хотят уехать из страны из-за вторжения российской федерации.
В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 13 марта.
Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены.
Очереди перед пунктами пропуска, на выезд из Украины:
Республика Польша:
- "Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов;
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов;
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
- "Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 20 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.
Венгрия:
- "Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
- "Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния – очередей нет.
Республика Молдова – очередей нет.
Читайте также: