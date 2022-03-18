Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди отсутствуют на большинстве границ.

За три недели войны на границах уменьшились очереди украинских граждан, желающих уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 18 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены.

Очереди перед пунктами пропуска, на выезд из Украины:

Республика Польша – очередей нет.

Словацкая Республика – очередей нет.

Венгрия:

"Косино" – 5 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Тиса", "Звонковое", "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния – очередей нет.

Республика Молдова – очередей нет.

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