Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

Дата публикации
Просмотры
6370
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди отсутствуют на большинстве границ.

За три недели войны на границах уменьшились очереди украинских граждан, желающих уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 18 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены.

Очереди перед пунктами пропуска, на выезд из Украины:

  • Республика Польша – очередей нет.
  • Словацкая Республика – очередей нет.

Венгрия:

  • "Косино" – 5 л/а, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Тиса", "Звонковое", "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния – очередей нет.
Республика Молдова – очередей нет.

Читайте также:

Следующая публикация