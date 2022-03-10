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Очереди на украинских границах: в ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

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Очереди на украинских границах: в ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

Associated Press

На границе с Молдовой очередей нет.

На границах Украины до сих пор не прекращаются очереди граждан, желающих уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 10 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены. Впрочем, небольшие очереди из автобусов наблюдаются на польском направлении в "Рава-Русской", "Грушеве", "Краковце" и "Шегини".

Очереди перед пунктами пропуска на выезд из Украины:

Республика Польша:

  • "Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Грушев" — 0 л/а, 44 автобуса, 0 пешеходов;
  • "Краковец" — 0 л/а, 20 автобусов, 0 пешеходов
  • "Шегини" – 0 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Смольница" — 0 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 70 л/а, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" – 230 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

  • "Тиса" — 0 л/а, 22 автобуса (пропуск пешеходов не производится);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 20 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 50 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • очередей нет.
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