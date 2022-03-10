Очереди на украинских границах: в ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

Очереди на украинских границах: в ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

На границе с Молдовой очередей нет.

На границах Украины до сих пор не прекращаются очереди граждан, желающих уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 10 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены. Впрочем, небольшие очереди из автобусов наблюдаются на польском направлении в "Рава-Русской", "Грушеве", "Краковце" и "Шегини".

Очереди перед пунктами пропуска на выезд из Украины:

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Рава-Русская" — 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов;

"Грушев" — 0 л/а, 44 автобуса, 0 пешеходов;

"Краковец" — 0 л/а, 20 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" – 0 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов;

"Смольница" — 0 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 70 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 230 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 0 л/а, 22 автобуса (пропуск пешеходов не производится);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 20 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 50 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

очередей нет.

ТСН.ua

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