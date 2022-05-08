Очередная атака армии РФ по Одессе: две ракеты попали в объект в жилом районе, возник пожар (фото)

Очередная атака армии РФ по Одессе: две ракеты попали в объект в жилом районе, возник пожар (фото)

Российская Федерация продолжает ракетные обстрелы Одессы. Во время воздушной тревоги 8 мая РФ выпустила по городу три ракеты.

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", в 16:20 Россия выпустила из самолетов со стороны Черного моря 3 ракеты, направленные на Одессу. Одна сбита ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

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Отмечают, что пожар, возникший на месте попадания, площадью 15 кв. м ликвидировано силами 4 специальных машин и 15 спасателей. Сейчас идет разбор завалов на площади 300 кв м, работает следственно-оперативная группа Нацполиции по фиксации преступления против Украины.

Представитель председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что прогнозы относительно высокой вероятности нанесения ракетных ударов РФ по городу и области подтверждается, поэтому просит не игнорировать воздушные тревоги.

"Враг пытается давить на нас своими ракетами психологически, забрасывая информационными фейками. Спасибо нашим силам ПВО за то, что они эффективно работают и уничтожают вражеские ракеты", — прокомментировал глава области вражеские удары.

Также Братчук напомнил жителям Одессы и области, что в 22:00 8 мая начинается удлиненный комендантский час. Введение комендантского часа накладывает ряд ограничений на работу транспорта, предприятий и организаций, рынков и правила выгула собак.

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