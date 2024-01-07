Очередная цель для ВСУ: РФ перебросила в Севастополь свой новейший десантный корабль — подробности, фото

Оккупационная армия России на днях перебросила из Новороссийска в Севастополь в Крыму свой новейший большой десантный корабль "Иван Грен".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" и OSINT MT Anderson.

На снимке со спутника Sentinel 2 за 6 января у пирса в Севастопольской бухте отмечен, по всей вероятности, большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 типа "Иван Грен".

Большой десантный корабль "Иван Грен" в Севастополе/Фото: OSINT MT Anderson

Как пишет мониторинговая группа, в конце января 2022 года, перед началом полномасштабного военного вторжения России, относившийся к указанному проекту БДК "Петр Моргунов" был переброшен в Черное море якобы для участия в учениях. Этот корабль практически постоянно находился в бухте Новороссийска.

"Петр Моргунов" является вторым кораблем серии, введенным в эксплуатацию 23 декабря 2020 года. Имеет полное водоизмещение 6600 тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой и высадки его на перевозимых с собой понтонах. На ВДК размещена авиационная группа — 2 вертолета Ка-29 и БПЛА "Орлан-10" в палубном ангаре", — говорится в сообщении.

Также, согласно спутниковым снимкам, в Севастополе у входа в бухту продолжает находиться малый ракетный корабль "Циклон" с установленным на корме ЗПРК "Панцирь-МЭ".

Напомним, Игнат рассказал подробности атаки на аэродром "Саки" в Крыму.

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