"Очередная дезинформация по заезженной методичке": в Госдепе отреагировали на заявление Путина о "победе" в Мариуполе

"Очередная дезинформация по заезженной методичке": в Госдепе отреагировали на заявление Путина о "победе" в Мариуполе

Украинские силы все еще удерживают позиции в Мариуполе, несмотря на заявления Кремля.

В США назвали заявление президент РФ Владимира Путина о захвате Мариуполя "очередной дезинформацией из заезженной методички".

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет Голос Америки.

По его словам, целью этих заявлений было отвлечение внимания от недостаточной эффективности российских вооруженных сил и ее неспособности достичь своих первоначальных целей в Украине.

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"Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, то, что мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией из их заезженной методички", — сказал он.

Накануне российский президент объявил о захвате украинского портового города на Азовском море. Путин отметил, что он приказал российским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината "Азовсталь", "чтобы муха не пролетела".

Президент США Джо Байден назвал нынешние события "критическим моментом" в конфликте. Он пообещал отправить в Украину десятки гаубиц, 144 тысячи единиц боеприпасов и тактические беспилотники. Байден также объявил о планах запретить аффилированным с Россией торговым судам заходить в порты и прибрежные воды США, что дополнит новый раунд западных санкций в отношении Москвы.

Напомним, оккупанты бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские оккупанты нанесли удары по территории предприятия сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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