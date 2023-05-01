Очередная истерика Медведева: он обиделся на Twitter и заявил, что соцсеть "прогнулась" под украинцев

Twitter удалил пост Медведева, в котором он требует разорвать дипломатические отношения с Польшей.

Соцсеть Twitter удалила пост Медведева, в котором он требует разорвать дипломатические отношения между РФ и Польшей. Поэтому Медведев в присущей ему истерической форме заявил, что Илон Маск "не справился с задачей" и соцсеть "прогнулась" под украинцев.

Об этом Медведев написал на своей странице в соцсети.

“Twitter прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этой задачей, к сожалению”, — сказал он.

Он также добавил, что россияне цинично использовали соцсеть для продвижения пропагандистских нарративов. Однако Медведев все же обиделся и добавил, что больше не будет использовать Twitter.

Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз устроил истерику на фоне взрывов, прогремевших 29 апреля во временно оккупированном Севастополе.

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