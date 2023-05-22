Очередная истерика: террорист Гиркин считает, что ВСУ с танками и артиллерией вошли в Белгород

Террорист уверяет, что он предусмотрел действия военных в Белгороде.

У террориста Игоря Стрелков-Гиркина снова истерика. В этот раз из-за атаки на Белгородскую область.

Соответствующую информацию начали распространять в соцсетях.

Гиркин считает, что события в Белгородской области дело рук украинских военных. Вроде бы налет на пограничный переход был при поддержке танков и артиллерии.

"В результате этого им удалось продвинуться на несколько сот метров вглубь территории "старой" Российской Федерации. Пограничники и части усиления приняли бой, на помощь пришла штурмовая авиация — вертолеты и артиллерия", — сказал Гиркин.

Террорист также добавил, что эту "незначительную схватку" он предполагал раньше.

"Такие налеты я предполагал раньше, как вероятные признаки быстрого наступления противника на других фронтах — с целью отвлечь силы и средства ВС РФ на более надежное обеспечение "старой госграницы". Насколько этот выпад связан с будущим наступлением врага — покажет время", — отметил Гиркин.

Напомним, что в Белгороде и области 22 мая раздаются взрывы, власти заявляют об обстрелах и бое "с украинскими диверсантами".

Читайте также: